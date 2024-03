ÉMOTIONS GARANTIES ! FESTIVAL AJC Salle de l’Arsenal Toul, samedi 20 avril 2024.

Samedi

Les Assises de la Jeunesse et de la Culture proposent cette année un parcours sur le thème des émotions pour voguer entre rire et larmes, peur, joie et autres chatouilles émotionnelles.

Rendez-vous samedi 20 avril dès 16h à la salle de l’Arsenal pour une journée riche en découvertes !

Programme

16H / Concerts avec les musiciens de l’Orchestre à l’école, le Denis’Band et la Chorale Les lundis qui chantent .

Suivi des spectacle de danse avec les danseuses et danseurs Jazz de la MJC et les

Danseurs extraordinaires de l’AEIM G. Finance et Foyer le Toulois

Et tout au long de la journée, une exposition préparée par les écoles, l’Association Mosaïque, le périscolaire de Toul, le DRE et les crèches de ToulEnfants

0 EUR.

Début : 2024-04-20 16:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

Salle de l’Arsenal 15 Av. du Colonel Pechot

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement ÉMOTIONS GARANTIES ! FESTIVAL AJC Toul a été mis à jour le 2024-03-25 par MT TERRES TOULOISES