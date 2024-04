Emotions Espace des sciences, Les Champs Libres Rennes, jeudi 18 avril 2024.

Animation en LSF autour des Émotions Jeudi 18 avril, 17h30

Du 2024-04-18 17:30 au 2024-04-18 18:30.

Peur, joie, tristesse, surprise… Savons-nous vraiment ce que sont les émotions ? Durant cette animation, Tania et Maud, médiatrices sourdes de la compagnie Deux Mains, vous proposent de découvrir l’importance de nos émotions et comment elles naissent dans notre cerveau.

Animation à partager entre amis et en famille.

Vidéo de présentation

=> Vous pourrez ensuite visiter l’exposition Incroyable Cerveau.

Renseignements et réservations auprès de :

Sylvie GANCHE – Mission Accessibilité – Les Champs Libres

Mél: accessibilite@leschampslibres.fr

Tél : 02 23 40 66 05

Espace des sciences, Les Champs Libres 10 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine