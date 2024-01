Embrasse-moi.+ Terminus Espace George Sand Chécy, jeudi 23 mai 2024.

Embrasse-moi.+ Terminus Ah ! L’amour ! Ce diptyque propose deux formes de jeu différentes, avec ou sans paroles. L’une nous caresse avec les mots et la musique, l’autre titille nos émotions entre silences et mimiques. Jeudi 23 mai, 20h30 Espace George Sand

SOIRÉE OZÉLIR 100% FÉMININE en partenariat avec la bibliothèque municipale. Formule cabaret, placement libre.

EMBRASSE-MOI par la Compagnie Le Grand Souk

L’amour, le temps qui passe au travers des mots de Jacques Prévert et Robert Desnos portés par Manouchka Récoché et sublimés par l’accordéon de Fred Ferrand.

TERMINUS par le Collectif 36 bis

Un banc, des poulets, quelques paillettes et une valise, une femme cherche l’amour à un arrêt de bus.

Loin de se lasser, elle attend et espère que son « autre » descendra du bus et l’aimera telle qu’elle est une femme avec une âme de clown !

Cependant, si la femme qui attend a l’âme d’un clown, alors une grande aventure s’offre à nous.

Par le rire et parfois par les larmes, elle représente ceux qui ont eu leurs cœurs brisés, mais qui, malgré tout, ont encore un peu d’amour à offrir.

Faut-il vraiment attendre l’amour ? Peut-on l’appâter, l’attirer, le retenir, le pécher… Peut-être que tout cela ne sert à rien ? Mais si l’on n’essaye pas, comment faire pour savoir ?

Comme des éclats de verre, la scène se passe durant une journée entière, une routine qui, cette fois, déraille. Elle cherche l’arrêt du « LOVE BUS » pour attendre l’amour. Elle y perdra ses illusions, ses rêves, mais quand le moment sera venu, elle se retrouvera elle-même pour enfin laisser l’amour venir à elle. Son amour propre.

Mise en scène de Brice Cousin avec Kim Biscaîno

TARIFS

17 € /14 € / 12 € / 9 €

Buvette et petite restauration « Chez George »

Venez prendre le temps…

– De boire un verre ou de grignoter quelque chose en famille ou entre amis

– D’échanger avec les autres spectateurs, l’équipe de l’espace George Sand ou les artistes dans le hall de l’Espace George Sand.

Ouverture une heure avant et après chaque spectacle.

« Chez George » sera tenu en alternance par des associations caciennes :

Propositions de « dinette » ou assiettes gustatives différentes, compositions culinaires variant au gré des pro-duits de saison et de l’imagination des cuisiniers !

Uniquement sur réservation par courriel à chezgeorge@checy.fr ou au 02 38 46 88 60

N’oubliez pas que boissons et nourriture sont interdites dans la salle de spectacle.

© Clodelle pour « Embrasse-moi »