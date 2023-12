Fête de la poterie Ema-Cnifop, Maison de la Mémoire potière et au château Saint-Amand-en-Puisaye Catégories d’Évènement: Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-12 . Au Faubourg des Poteries :

l’EMA-CNIFOP (centre de formation aux métiersde la céramique) samedi 11 mai de 9 à 12h et de 14 à 18h.

-démonstration tournage, décoration et échange avec les acteurs de la formation, vente de pièces en boutique, visites guidées.

A la Maison de la Mémoire Potière : Visites guidées, démonstration de tournage.

Au château : Marché potier avec deux jours avec de nombreux céramistes, démonstration de tournage, restauration sur place. Animation dans le parc, … .

Ema-Cnifop, Maison de la Mémoire potière et au château

Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

