ELTONOLOGY ONE NIGHT OF ELTON JOHN Sarreguemines, vendredi 19 avril 2024.

Le Rotary Club de Sarreguemines vous présente

ELTONOLOGY une voix incroyable, des musiciens hors pair pour un hommage à la hauteur d’un artiste inoubliable.

On ne présente plus Elton John tant son parcours est immense et ses chansons dans les mémoires de chaque génération. Une carrière de plus de 50 ans, 300 millions de disques vendus à travers le monde, plus de 4 000 concerts à travers plus de 80 pays.

Vous l’aurez compris, un artiste hors norme auquel Eltonology rend hommage de la plus belle des manières en restant fidèle à son oeuvre.Tout public

35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19 23:00:00

2 rue du Maire Massing

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est

