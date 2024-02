ELODIE POUX LE COLISEE Chartres, jeudi 14 novembre 2024.

Artiste : Elodie PouxTitre : Le Syndrome du PapillonCrédit photo : Elena RamosMention : En accord avec Lonepine productionDurée : 1h30Texte : Élodie Poux, Florent Longépé et Michel Frenna Mise en scène : Florent LongépéMusique Originale : OledlafCréa Lumière : Arnaud RaguetPitch : À force de s’entendre dire qu’il n’y a plus de places pour venir la voir en spectacle, Elodie Poux a décidé de rajouter des dates de son spectacle Le Syndrome du Papillon avec en bonus, quelques petites surprises, à partir de la fin 2024 et pousse les murs dans une version XXL pour terminer en beauté avec une tournée de Zenith de janvier à avril 2025 et ainsi vérifier si l’adage dit vrai « plus on est de poux, plus on rit ! »BIO (si besoin).La Bio…éPique d’Elodie PouxElodie Poux c’est l’histoire (drôle) du Playmobil qui se transforme en Papillon ! Oui parce qu’avant de devenir l’humoriste joyeusement piquante qui remplit les Zénith, Elodie Poux était une jeune Nantaise, pas très à l’aise en société, qui tentait de survivre dans le secteur, ô combien choupinou de la petite enfance… Bien que touchée par l’innocence des petites créatures en devenir, elle s’aperçoit rapidement que leur mignonnerie …a ses limites . Elodie Poux trouve alors refuge dans l’écriture et l’interprétation de contes captivants pour jeune public… qui se transforment très vite en sketchs hilarants pour tous publics…Le diagnostic est sans appel : le rire des autres est désormais sa seule nourriture possible, l’humour et la scène sont ses uniques chances de survie…Et son premier spectacle : le Syndrome du Playmobil est un triomphe dans toute la francophonie pendant 10 ans …(les Kimberley lui disent merci !) … La mue commence, les ailes du papillon Poux se mettent à pousser… Les médias s’arrachent ses multiples talents de chroniqueuse, humoriste, comédienne et ambiançeuse : RTL, Rire et chanson,TF1, M6, Paris première : sa plume sans filtre, son sourcil frondeur, sa répartie gouailleuse et son rire ultra communicatif libèrent toute une nation en quête de sens critique et de légèreté . Les réalisateurs ne peuvent plus se passer de son sens inné de la comédie et de sa présence solaire à l’écran, elle enchaine séries, téléfilms, et audiences records (1,2 millions le de la diffusion de son spectacle Syndrome du Playmobil sur W9) Les ailes du papillon se déploient…le Festival d’Humour de Montreux la capture pour son premier Gala (extrait Montreux gala) et, consécration ultime venant du peuple le plus drôle du monde, Elodie Poux est choisie pour présenter le festival du rire de Liège 2023…Avant de s’envoler pour une impressionnante tournée avec le « syndrome du papillon » un nouveau spectacle furieusement jubilatoire qui donne… des ailes, des fous rires, des envies, des projets, encore des fous rires et quelques tutos comiques pour devenir un papillon épanoui virevoltant dans une époque épique…! NDLR : Elodie Poux est également une mère papillon exemplaire… elle peut donc éduquer vos enfants… ou pas …C’est vous qui voyez …

Tarif : 39.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-11-14 à 20:00

LE COLISEE RUE DANIÈLE CASANOVA 28000 Chartres 28