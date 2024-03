ELODIE POUX ARENES – GRAU DU ROI Le Grau Du Roi, mardi 16 juillet 2024.

Elodie Poux – ARENES – LE GRAU DU ROIÀ force de s’entendre dire qu’il n’y a plus de places pour venir la voir en spectacle, Elodie Poux a décidé de rajouter des dates de son spectacle Le Syndrome du Papillon avec en bonus, quelques petites surprises, à partir de la fin 2024 et pousse les murs dans une version XXL pour terminer en beauté avec une tournée de Zenith de janvier à avril 2025 et ainsi vérifier si l’adage dit vrai « plus on est de poux, plus on rit ! »Titre : Le Syndrome du PapillonCrédit photo : Elena RamosMention : En accord avec Lonepine productionDurée : 1h30Texte : Élodie Poux, Florent Longépé et Michel Frenna Mise en scène : Florent LongépéMusique Originale : OledlafCréa Lumière : Arnaud Raguet

Tarif : 36.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-07-16 à 21:30

ARENES – GRAU DU ROI 3 ROUTE AIGUES MORTES 30240 Le Grau Du Roi 30