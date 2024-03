Elisapie L’Ilyade Seyssinet-Pariset, mercredi 3 avril 2024.

Elisapie Voyage dans le Grand Nord québécois, en compagnie d’une des grandes voix de la culture Inuit. Mercredi 3 avril, 20h30 L’Ilyade Tarif : 12 à 18€

Début : 2024-04-03T20:30:00+02:00 – 2024-04-03T22:00:00+02:00

Artiste, réalisatrice, activiste, Elisapie représente la force et la beauté du Grand Nord. Considérée au Canada comme l’une des ambassadrices majeures des voix autochtones, elle est une source inépuisable d’histoires au sujet de son peuple, les Inuits : les répressions subies, l’assimilation et la sédentarisation forcées, ainsi que les répercussions du traitement colonialiste réservé aux Inuits, aux Premières Nations et aux Métis.

Suite à The Ballad of the Runaway Girl, premier album remarqué en 2018, elle propose cette année Inuktitut, un concert-voyage dans le Grand-Nord de ses origines, périple mêlant musique, narration et vidéos à travers des souvenirs marquants, sensibles, tristes et heureux.

Mixtape de ses chansons iconiques qu’elle a ici traduites en langue Inuit, ces pièces intimes revisitées résonnent comme un cri du cœur. « Ces chansons m’aident à tourner des pages, à pardonner, à grandir,

à comprendre. Malgré les défis rencontrés par nos communautés, elles représentent un moment de joie, d’abandon, d’exaltation. »

Ce nouveau répertoire fait appel aux codes de la performance et de l’installation pour créer un espace de rituel, où le passé et le présent se confondent, les souvenirs et les émotions s’entremêlent. Témoins de l’histoire personnelle d’Elisapie, ces pièces forment une constellation d’images et de sons évoquant la force et l’esprit des cultures Autochtones du Grand-Nord québécois.

L'Ilyade 32 Rue de la Fauconnière, 38170 Seyssinet-Pariset