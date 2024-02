Eliasse en Concert + Christina Monet Meilhan-sur-Garonne, vendredi 19 avril 2024.

Eliasse en Concert + Christina Monet Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

1ère partie Eliasse (trio rock zangoma) + Christina Monet (dj set). Amazigh Kateb et son groupe incarnent le symbole de toute une génération en Algérie, au Maroc, en Tunisie et même en France.

1ère partie Eliasse (trio rock zangoma) + Christina Monet (dj set).

Amazigh Kateb et son groupe incarnent le symbole de toute une génération en Algérie, au Maroc, en Tunisie et même en France.

Rap, ragga, reggae, jazz, raï, on trouve de tout chez Gnawa Diffusion. Les textes écrits en trois langues (arabe, français et anglais) revendiquent la liberté, l’amour, la paix…contre l’obscurantisme et l’impérialisme.

Réservation aux Offices de Tourisme de Marmande et de Tonneins ou en ligne. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

Salle Multiculturelle

Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Eliasse en Concert + Christina Monet Meilhan-sur-Garonne a été mis à jour le 2024-02-17 par OT Val de Garonne