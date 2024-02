Electro Loue Project Saline royale Arc-et-Senans, dimanche 2 juin 2024.

Electro Loue Project Saline royale Arc-et-Senans Doubs

A l’occasion de ses 25 ans, Musica’Loue, école des musiques actuelles, propose 2 concerts mélangeant musique acoustique et électronique. Bastien Grossen, professeur de violon, a revisité le projet « Ours Samplus Orchestra » avec des arrangements plus dynamiques et les sons de Sorg et Miqi O, célèbres beatmakers bisontins qui apportent leur touche personnelle à ce projet.

Faire jouer de la musique électro avec 80 musicien.ne.s est un vrai défi un partenariat avec les écoles de musique de Fertans (CFCMA) et d’Ornans (EMIPO) est un vrai plus pour ce projet. Quand guitares électriques, euphoniums, violons, violoncelles, saxophones, flûtes traversières, percussions, trompettes, trombones et piano rencontrent le monde de l’Electro, cela donne une ambiance musicale unique !!! EUR.

Date : 2024-06-02 17:00:00

Début : 2024-06-02 17:00:00

fin : 2024-06-02

Saline royale Grande Rue

Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@destinationlouelison.com

