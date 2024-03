Électre Salle de Lenche Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement, vendredi 24 mai 2024.

Électre Salle de Lenche Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez découvrir à l’occasion du 25e Festival National de Théâtre Amateur Électre de Jean-Pierre Siméon par la Cie Les Électrons libres.

De Jean-Pierre Siméon



Sur la place du palais de Mycènes, la mort rôde. Elle est venue, elle reviendra. C’est certain. Le roi Agamemnon a été assassiné par sa femme Clytemnestre et son amant. Électre pleure la mort de son père et espère le retour du frère adoré, Oreste. Celui-ci, sur les routes, prépare patiemment la vengeance.



C’est l’histoire tragique d’une famille déchue et déchirée où seul le meurtre à venir rachètera le meurtre passé.



25e Festival National de Théâtre

Cie Les Électrons libres

Mise en scène Thomas Lequesne

Durée 1h30 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:00:00

fin : 2024-05-24

Salle de Lenche Théâtre Joliette 2 Place de Lenche

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

