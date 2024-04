El Botcho Lollipop Music Store Marseille, vendredi 19 avril 2024.

El Botcho ♫♫♫ Vendredi 19 avril, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / adhésion annuelle 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T19:00:00+02:00 – 2024-04-19T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-19T19:00:00+02:00 – 2024-04-19T21:30:00+02:00

Désignés par la presse (les Inrocks, Magic, Longueurs d’Ondes) comme « les californiens du Sud-Est (de la France) », les toulonnais d’El Botcho, menés par Alexandre Telliez-Moreni, également fondateur du label Toolong Records, se sont éclipsés, il y a quelques années, avec un 3ème album, dont le titre « Three Is a Tragic Number » annonçait la séparation du groupe.

En 2024, c’est en français et dans une version plus électrique, qu’El Botcho fait son retour. La moitié de l’équipe a été renouvelée, depuis qu’Alexandre (chant, guitare) et Sébastien Poggioli (basse) ont été rejoints par Pascal Abbatucci-Julien à la batterie et Vincent Lechat à la guitare.

Vidéo live session https://youtu.be/EZAworpRdXI?si=PLS1z_NWtu2hlM_U

Clip https://youtu.be/Wyw7IVFTTx8?si=duOai0VT7VactbGd

_____________________________________________________________

