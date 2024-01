CHICAGO STOMPERS – CHICAGO EGLISE Trivy Catégorie d’Évènement: Trivy CHICAGO STOMPERS – CHICAGO EGLISE Trivy, 11 octobre 2024, Trivy. retour dans le temps avec le jazz des CHICAGO STOMPERSformation emblématique italienne, dans l’interprétation du jazz des années 1920- 1930 répertoire des standards et d’autres titres moins connus Interprété après transcriptions et arrangements instruments anciens, gestuelle, habillement, mise en scène pour une orchestration fidèle de cette époque avec une dose ostentatoire de comédie joyeuse ?

Tarif : 20.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-10-11 à 20:45 Réservez votre billet ici EGLISE LE BOURG 71520 Trivy 71 Détails Catégorie d’Évènement: Trivy Autres Code postal 71520 Lieu EGLISE Adresse LE BOURG Ville Trivy Departement 71 Lieu Ville EGLISE Trivy Latitude 46.386175 Longitude 4.4922 latitude longitude 46.386175;4.4922

