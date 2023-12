Toucy’Storic Eglise Toucy Catégories d’Évènement: Toucy

Yonne Toucy’Storic Eglise Toucy, 24 août 2024, Toucy. Toucy Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24

fin : 2024-08-24 . L’association Toucy’Storic organise pour la 6ème année consécutive, toujours avec le soutien de la librairie JOFAC et de l’association du Vieux Toucy, la journée du livre consacrée à l’histoire. Ce rendez-vous entre les auteurs et un public passionné d’histoire sous toutes ses formes devient un incontournable dans la région. Rendez-vous est donc pris dans l’église fortifiée Saint-Pierre de Toucy où une quarantaine d’auteurs de romans, documents, jeunesse, bandes dessinées. .

Eglise

Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie ! Détails Catégories d’Évènement: Toucy, Yonne Autres Code postal 89130 Lieu Eglise Adresse Eglise Ville Toucy Departement Yonne Lieu Ville Eglise Toucy Latitude 47.73479 Longitude 3.29634 latitude longitude 47.73479;3.29634

Eglise Toucy Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toucy/