Concert de chants basques et d’ailleurs Eglise Sare, 19 juin 2024, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

Chants régionaux du Pays Basque et d’ailleurs (Afrique du Sud, Géorgie) avec le chœur féminin de Sare Erlauntza..

2024-06-19 fin : 2024-06-19 . EUR.

Eglise

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Regional songs from the Basque Country and elsewhere (South Africa, Georgia) with the female choir of Sare Erlauntza.

Canciones regionales del País Vasco y de otros lugares (Sudáfrica, Georgia) con el coro femenino de Sare Erlauntza.

Regionale Lieder aus dem Baskenland und anderen Ländern (Südafrika, Georgien) mit dem Frauenchor von Sare Erlauntza.

