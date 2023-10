Randonnée « Haranbeltz et Soihartze – Chemins creux, sources et chapelles » Eglise Saint-Palais, 15 mai 2024, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Une marche agréable qui alterne entre les belles fermes bas-navarraises, les bois d’Ostabat et le point culminant avec sa table d’orientation. On empruntera le chemin des pèlerins qui passe par la chapelle de Soihartz. Qu’ils soient de passage ou paysans, les hommes et les femmes ont façonné ce territoire, en y laissant des traces : sentier séculaire, chapelle, lavoir, source… Sortie à la journée, covoiturage de 10 min depuis St Palais. Niveau facile, 190 m. de dénivelé, 7 km.

Ibilaldi atsegin bat, Baxenabarreko etxalde ederren, Izurako oihanaren eta orientazio mahaia duen kaskotik gaindi. Soihartze kaperatik pasatzen den beilarien bidexkatik pasatuko gira. Izan bisitari edo laborari, gizakiak lurralde hau moldatu dute, aztarnak utziz: bidexka zaharrak, kapera, latsagia, iturria. Eguneko ateraldia, piknika ekarri. 10 minutuko autokidetza Donapaleutik abiatuz..

2024-05-15 fin : 2024-05-15 . .

Eglise

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A pleasant walk alternating between the beautiful Bas-Navarra farms, the woods of Ostabat and the highest point with its orientation table. We take the pilgrims’ path which passes by the Soihartz chapel. Whether passing through or working the land, men and women have shaped this territory, leaving their mark: centuries-old path, chapel, washhouse, spring… Full-day outing, 10-minute carpool from St Palais. Easy level, 190 m. ascent, 7 km.

Agradable paseo que alterna los bellos caseríos de Bas-Navarra, los bosques de Ostabat y el punto más alto con su indicador mirador. Tomaremos el camino de los peregrinos que pasa junto a la capilla de Soihartz. De paso o trabajando la tierra, los hombres y mujeres que han dado forma a esta zona han dejado su huella: un camino centenario, una ermita, un lavadero, una fuente… Excursión de día completo, 10 minutos en coche desde St Palais. Nivel fácil, 190 m. de desnivel, 7 km.

Eine angenehme Wanderung, die zwischen den schönen Bauernhöfen der Bas-Navarra, den Wäldern von Ostabat und dem höchsten Punkt mit seiner Orientierungstafel wechselt. Wir werden den Pilgerweg nehmen, der an der Kapelle von Soihartz vorbeiführt. Ob Durchreisende oder Bauern, Männer und Frauen haben diese Gegend geformt und ihre Spuren hinterlassen: ein jahrhundertealter Pfad, eine Kapelle, ein Waschhaus, eine Quelle… Tagesausflug, Fahrgemeinschaften von 10 Minuten ab St Palais. Leichtes Niveau, 190 m Höhenunterschied, 7 km.

