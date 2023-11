7e Printemps Choral en Albret Eglise Saint-Nicolas Nérac, 20 avril 2024, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

Septième Printemps Choral en Albret avec le Choeur du Pays d’Albret les 20 et 21 avril 2024 :

– concert le samedi 20 avril à 20h30 en l’église Saint-Nicolas de Nérac

– concert le dimanche 21 avril à 16h en l’église Saint Jean-Baptiste de Mézin.

2024-04-20 fin : 2024-04-20 . .

Eglise Saint-Nicolas Place Saint-Nicolas

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Seventh Printemps Choral en Albret with the Choeur du Pays d’Albret on April 20 and 21, 2024 :

– concert on Saturday April 20 at 8.30pm in the church of Saint-Nicolas in Nérac

– concert on Sunday April 21 at 4pm in the church of Saint Jean-Baptiste in Mézin

Séptimo Printemps Choral en Albret con el Choeur du Pays d’Albret los días 20 y 21 de abril de 2024 :

– concierto el sábado 20 de abril a las 20:30 h en la iglesia Saint-Nicolas de Nérac

– concierto el domingo 21 de abril a las 16:00 h en la iglesia Saint Jean-Baptiste de Mézin

Siebter Printemps Choral en Albret mit dem Choeur du Pays d’Albret am 20. und 21. April 2024 :

– konzert am Samstag, den 20. April um 20.30 Uhr in der Kirche Saint-Nicolas in Nérac

– konzert am Sonntag, den 21. April um 16 Uhr in der Kirche Saint Jean-Baptiste in Mézin

Mise à jour le 2023-11-21 par OT de l’Albret