Eglise Saint-Martin – Cocquerel (80) Eglise Saint-Martin, 1 juillet 2022, Cocquerel.

Eglise Saint-Martin – Cocquerel (80)

Eglise Saint-Martin, le vendredi 1 juillet à 21:30

**VOYAGE DANS LA NUIT avec la Paroisse Notre-Dame des Etangs** ————————————————————– Vendredi 1 er Juillet 2022 de 21H30 à 23H00 La paroisse Notre Dame des Etangs ( Pont Rémy 80580) vous invite à emprunter le chemin de l’Art et du Patrimoine en marchant 5 à 6 kms le 1er JUILLET de 21H30 à 23H entre l’Église Saint-Martin de Francières (80690) et l’Église Saint-Martin de Cocquerel (80510). Découverte des églises la nuit. **Rendez-vous à 21H15 à Francières – Départ à 21H30 en groupe.** _Ne pas oublier de venir avec vos Chaussures de marche et polaire ; vêtement de pluie selon le temps, une lampe frontale et un gilet ( jaune ou orange)._

Gratuit

Voyage dans la nuit – Marche nocturne sur le chemin de l’Art et du Patrimoine entre deux églises de la Somme, sous le vocable de Saint-Martin ( Francières et Cocquerel).

Eglise Saint-Martin 80510 Cocquerel Cocquerel Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T21:30:00 2022-07-01T23:00:00