Concert classique: Shiho Narushima Eglise Saint-Martial Villars, samedi 6 avril 2024.

Villars Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06

Ce concert est consacré à des oeuvres de Franz Schubert, Frédéric Chopin, Franz Liszt et Félix Mendelssohn. La sensibilité de jeu de Shiho Narushima, se prête merveilleusement à ce répertoire qu’elle interprète avec délicatesse. Entrée: 17 €, adhérents 14 €, gratuit pour les -16 ans.

« Piano romantique » : Ce concert est consacré à des oeuvres de Franz Schubert, Frédéric Chopin, Franz Liszt et Félix Mendelssohn. La sensibilité de jeu de Shiho Narushima, tout en finesse et raffinement, se prête merveilleusement à ce répertoire qu’elle interprète avec délicatesse. Entrée: 17 €, adhérents 14 €, gratuit pour les moins de 16 ans.

.

Eglise Saint-Martial

Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-11 par Val de Dronne