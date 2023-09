Musique classique : Chœur et Orchestre de Pau Pays de Béarn Eglise Saint-Girons Monein, 14 avril 2024, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Le rendez-vous avec l’Orchestre de Pau Pays de Béarn est annuel depuis de nombreuses années.

Le programme est le suivant :

« Le pic du Midi d’Ossau » création d’Éric Saint-Marc

« Gesang der Parzen » de Brahms

« Schicksalslied Op 54 » de Brahms

2 pièces pour orchestre et chœur

« Symphonie N°4 » de Brahms

La symphonie N°4 de Brahms compte 4 mouvements et dure 40 min. Elle a été composée en 1884-1885..

2024-04-14 fin : 2024-04-14 . .

Eglise Saint-Girons Rue Saint-Girons

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The appointment with the Orchestre de Pau Pays de Béarn has been an annual one for many years.

The program is as follows

« Le pic du Midi d?Ossau » by Éric Saint-Marc

« Gesang der Parzen » by Brahms

« Schicksalslied Op 54 » by Brahms

2 pieces for orchestra and chorus

« Brahms’ Symphony N°4

Brahms’ Symphony N°4 has 4 movements and lasts 40 min. It was composed in 1884-1885.

La cita con la Orquesta de Pau Pays de Béarn es anual desde hace muchos años.

El programa es el siguiente

« Le pic du Midi d’Ossau » de Éric Saint-Marc

« Gesang der Parzen » de Brahms

« Schicksalslied Op 54 » de Brahms

2 piezas para orquesta y coro

« Sinfonía nº 4 » de Brahms

La Sinfonía nº 4 de Brahms consta de 4 movimientos y dura 40 minutos. Fue compuesta en 1884-1885.

Das Treffen mit dem Orchestre de Pau Pays de Béarn findet seit vielen Jahren jährlich statt.

Das Programm sieht wie folgt aus:

« Le pic du Midi d?Ossau », eine Uraufführung von Eric Saint-Marc

« Gesang der Parzen » von Brahms

« Schicksalslied Op 54 » von Brahms

2 Stücke für Orchester und Chor

« Symphonie Nr. 4 » von Brahms

Die Sinfonie Nr. 4 von Brahms besteht aus 4 Sätzen und dauert 40 Minuten. Sie wurde 1884-1885 komponiert.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Coeur de Béarn