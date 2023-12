Concert « violon virtuose et orgue » Eglise Saint-Germain Bort-les-Orgues, 9 août 2024 21:00, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

L’association « Au Bord des Orgues » vous invite au concert « violon virtuose et orgue » ; Natacha Triadou , violoniste virtuose internationale. Marc Chiron, titulaire des orgues des cathédrales d’Auch, de Montauban et de ND de la Dalbade de Toulouse,

Tous deux déjà venus, en concert, à Bort-les Orgues, en 2022, dans un tout nouveau cocktail de pièces encore plus virtuoses : Corelli, Beethoven, Bach, Saint-Saëns, Brahms, Schubert et Ernst.

Église ouverte dès 20 h 30.

2024-08-09 fin : 2024-08-09 . EUR.

Eglise Saint-Germain Place de la Nation

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « Au Bord des Orgues » association invites you to the « violin virtuoso and organ » concert featuring Natacha Triadou , international violin virtuoso. Marc Chiron, organist at the cathedrals of Auch, Montauban and ND de la Dalbade in Toulouse,

Both have already appeared in concert at Bort-les Orgues in 2022, in a brand-new cocktail of even more virtuoso pieces: Corelli, Beethoven, Bach, Saint-Saëns, Brahms, Schubert and Ernst.

Church open from 8:30 p.m

La asociación « Au Bord des Orgues » le invita al concierto « virtuoso del violín y órgano »; Natacha Triadou , virtuosa internacional del violín. Marc Chiron, organista de las catedrales de Auch y Montauban y ND de la Dalbade en Toulouse,

Ambos ya se presentaron en concierto en Bort-les Orgues en 2022, en un nuevo cóctel de piezas aún más virtuosas: Corelli, Beethoven, Bach, Saint-Saëns, Brahms, Schubert y Ernst.

Iglesia abierta a partir de las 20.30 h

Der Verein « Au Bord des Orgues » lädt Sie zum Konzert « Violinvirtuose und Orgel » ein; Natacha Triadou , internationale Violinvirtuosin. Marc Chiron, Inhaber der Orgeln der Kathedralen von Auch, Montauban und ND de la Dalbade in Toulouse,

Beide waren bereits 2022 in einem Konzert in Bort-les Orgues zu Gast, mit einem ganz neuen Cocktail aus noch virtuoseren Stücken: Corelli, Beethoven, Bach, Saint-Saëns, Brahms, Schubert und Ernst.

Kirche ab 20.30 Uhr geöffnet

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze