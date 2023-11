Cantates sans filet Église Saint-Exupère Toulouse, 5 mai 2024, Toulouse.

Cantates sans filet Dimanche 5 mai 2024, 17h00 Église Saint-Exupère Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles

200 cantates de Jean-Sébastien Bach

Depuis 15 ans, l’Ensemble Baroque de Toulouse a entrepris la folle aventure de faire revivre les 200 cantates de Jean-Sébastien Bach. Pour mieux les partager, l’Ensemble a imaginé « Cantates sans filet » afin de retrouver un peu de la spontanéité et de l’urgence qui, sans aucun doute, prévalaient lors de la création des cantates il y a trois siècles. Partitions en main, les musicien.nes et choristes se retrouvent pour une répétition ouverte au public une heure et demie avant d’interpréter la cantate.

Rencontre et anecdotes !

Le Directeur artistique Michel Brun ponctue cette rencontre d’explications et anecdotes qui plongent le public dans l’époque baroque et l’œuvre de Bach. Chacun est invité à rejoindre l’Ensemble pour chanter le choral final avec lui !

Le déroulement d’une cantate

17h : répétition publique « sans filet » de l’Ensemble Baroque de Toulouse et du Choeur Baroque de Toulouse

18h20 : répétition du choral final avec le public, invité à participer

18h30 : interprétation de la Cantate

À la sortie de la cantate, un buffet thématique est offert au public en fonction du numéro de la cantate.

Horaires : 17h Répétition publique et commentée / 18h30 Cantate

Direction Michel Brun

Église Saint-Exupère 6 Rue Lamarck, 31400 Toulouse, France Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-05T17:00:00+02:00 – 2024-05-05T20:30:00+02:00

