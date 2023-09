Orchestre Symphonique du Pays Basque : la clef des songes Eglise Saint-Etienne Urcuit, 3 mai 2024, Urcuit.

Urcuit,Pyrénées-Atlantiques

L’ensemble baroque de l’Orchestre du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra vous emmène dans un univers initiatique mêlant le rêve et la métamorphose à travers la mythologie grecque et la musique baroque. Les compositeurs européens du XVIIIème siècle ont exploré la littérature antique pour raconter leurs songes et leurs visions oniriques à travers une musique théâtrale et colorée. C’est avec des extraits choisis de textes et de musiques du Siècle des Lumières que cet ensemble vous emportera dans des lieux surnaturels empreints de poésie et de sensualité.

Au programme, les œuvres de Georg Friedrich Haendel, Jean-Baptiste Lully, Jean-Philippe Rameau, François Couperin….

2024-05-03 fin : 2024-05-03 . EUR.

Eglise Saint-Etienne

Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Orchestre du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra’s baroque ensemble takes you on a journey into the world of dreams and metamorphosis, through Greek mythology and baroque music. Eighteenth-century European composers explored ancient literature to recount their dreams and dreamlike visions through colorful, theatrical music. With selected excerpts from texts and music of the Age of Enlightenment, this ensemble will transport you to supernatural places imbued with poetry and sensuality.

The program features works by Georg Friedrich Haendel, Jean-Baptiste Lully, Jean-Philippe Rameau, François Couperin…

El conjunto barroco de la Orchestre du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra le lleva de viaje a un mundo de sueños y metamorfosis a través de la mitología griega y la música barroca. Los compositores europeos del siglo XVIII exploraron la literatura antigua para relatar sus sueños y visiones oníricas a través de una música colorista y teatral. Con extractos seleccionados de textos y música del Siglo de las Luces, este conjunto le transportará a lugares sobrenaturales impregnados de poesía y sensualidad.

El programa incluye obras de Georg Friedrich Haendel, Jean-Baptiste Lully, Jean-Philippe Rameau, François Couperin…

Das Barockensemble des Orchesters des Baskenlandes – Iparraldeko Orkestra entführt Sie in eine Initiationswelt, in der sich Traum und Metamorphose durch die griechische Mythologie und die Barockmusik verbinden. Die europäischen Komponisten des 18. Jahrhunderts erforschten die antike Literatur, um ihre Träume und Traumvisionen durch eine theatralische und farbenfrohe Musik zu erzählen. Mit ausgewählten Auszügen aus Texten und Musik der Aufklärung entführt Sie dieses Ensemble an übernatürliche Orte, die von Poesie und Sinnlichkeit geprägt sind.

Auf dem Programm stehen Werke von Georg Friedrich Händel, Jean-Baptiste Lully, Jean-Philippe Rameau, François Couperin…

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme Pays Basque