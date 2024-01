Jazz à l’orgue Eglise Notre Dame Vimoutiers, samedi 1 juin 2024.

Vimoutiers Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:00:00

fin : 2024-06-01

Charles BALAYER vous propose un mariage insolite : jouer du jazz sur un grand orgue Cavaillé-Coll ! De très célèbres classiques : Take Five (Dave Brubeck), Caravan et Satin Dol (Duke Ellington), Tea for two (La grande vadrouille)… et aussi Bonsoir Jolie Madame (Trenet). Dans la seconde partie de son récital, Charles BALAYER joue sur son propre orgue Hammond, instrument mythique des années 1970. Une occasion unique d’apprécier un même style de musique, sur deux instruments différents !

Charles BALAYER est un des rares organistes français pratiquant tout autant la musique classique que le jazz : il est titulaire du grand orgue historique de la Collégiale Saint Martin de Brive, organiste reconnu, compositeur, arrangeur, professeur d’orgue et d’improvisation, invité dans de nombreux festivals, le tout tant sur orgue classique que sur orgue Hammond.

Eglise Notre Dame

Vimoutiers 61120 Orne Normandie



