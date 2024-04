Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Auvers-sur-Oise (95) Auvers sur Oise Auvers-sur-Oise, dimanche 30 juin 2024.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Auvers-sur-Oise (95) Visite conférence sur la symbolique de l’église et sa richesse spirituelle. Dimanche 30 juin, 15h00 Auvers sur Oise Gratuit, pas d’inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-30T15:00:00+02:00 – 2024-06-30T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-30T15:00:00+02:00 – 2024-06-30T17:30:00+02:00

Cette visite conférence gratuite de 2h15 environ présente l’édifice sous l’angle de la richesse de ses symboles romans et gothiques : nombres, couleurs, formes, orientations, matériaux etc. pour retrouver le beau message que les bâtisseurs ont voulu transmettre et qui est intemporel. Croyants ou non, nous ferons tous l’expérience de la confrontation au Beau, à l’équilibre des proportions, aux connaissance empiriques extraordinaires de nos ancêtres…de ce ressenti par les sens, surgit une invitation à la transcendance…un beau programme, qui propose en final des ouvrages de référence sur la symbologie (sans CB, mais en liquide ou en chèque).

Auvers sur Oise Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 22 73 07 »}, {« type »: « email », « value »: « stephbrosseau66@gmail.com »}]

