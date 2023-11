Musique : Les Troubadours du classique Eglise d’Etalondes Étalondes, 19 avril 2024, Étalondes.

Étalondes,Seine-Maritime

EN PARTENARIAT AVEC LA PAROISSE SAINT MICHEL D’EU SUR BRESLE ET YÈRES, ET LA VILLE D’ÉTALONDES.

Le chef d’orchestre et violoniste Oswald Sallaberger a fondé l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie qu’il a dirigé de 1998 à 2010. S’il se produit désormais avec les plus grands orchestres européens, il reste fidèle au territoire normand qu’il sillonne régulièrement avec des formations à géométrie variable sous le vocable « La Maison illuminée ». Ici, c’est avec un quatuor à cordes et une soprano qu’il nous invite à un voyage musical, poétique et sensible à travers les siècles de Purcell à Satie, de Mozart à Debussy, en passant par Tchaïkovski, Schubert ou encore Ravel. (Re)découvrez

des pépites des répertoires baroques, romantiques et surtout impressionnistes – la fameuse « touche normande » de Sallaberger – dans des arrangements rares qui sauront aussi bien satisfaire les connaisseurs que séduire les néophytes..

2024-04-19 20:00:00 fin : 2024-04-19 21:10:00. .

Eglise d’Etalondes Place de l’Église

Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie



IN PARTNERSHIP WITH THE PARISH OF SAINT MICHEL D?EU SUR BRESLE ET YÈRES, AND THE TOWN OF ÉTALONDES.

Conductor and violinist Oswald Sallaberger founded the Orchestre de l?Opéra de Rouen Normandie, which he led from 1998 to 2010. Although he now performs with some of Europe?s leading orchestras, he remains loyal to the Normandy region, where he regularly tours with formations of varying sizes under the banner of « La Maison illuminée ». Here, with a string quartet and a soprano, he invites us on a musical, poetic and sensitive journey through the centuries, from Purcell to Satie, from Mozart to Debussy, via Tchaikovsky, Schubert and Ravel. (Re)discover

nuggets from the Baroque, Romantic and above all Impressionist repertoires – Sallaberger’s famous « Norman touch » – in rare arrangements that will satisfy connoisseurs and seduce neophytes alike.

EN COLABORACIÓN CON LA PARROQUIA DE SAINT MICHEL D’EU SUR BRESLE ET YÈRES Y LA CIUDAD DE ÉTALONDES.

El director y violinista Oswald Sallaberger fundó la Orquesta de la Ópera de Rouen Normandie, que dirigió de 1998 a 2010. Aunque ahora actúa con algunas de las principales orquestas europeas, sigue fiel a la región de Normandía, donde realiza giras regulares con conjuntos de diversos tamaños bajo el estandarte de « La Maison illuminée ». Aquí, con un cuarteto de cuerda y una soprano, nos invita a un viaje musical, poético y sensible a través de los siglos, de Purcell a Satie, de Mozart a Debussy, pasando por Chaikovski, Schubert y Ravel. (Re)descubrir

pepitas de los repertorios barroco, romántico y, sobre todo, impresionista -el famoso « toque normando » de Sallaberger- en arreglos poco comunes que gustarán tanto a los entendidos como a los recién llegados.

IN PARTNERSCHAFT MIT DER KIRCHENGEMEINDE SAINT MICHEL D’EU SUR BRESLE ET YÈRES UND DER STADT ÉTALONDES.

Der Dirigent und Violinist Oswald Sallaberger gründete das Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie, das er von 1998 bis 2010 leitete. Obwohl er mittlerweile mit den größten europäischen Orchestern auftritt, bleibt er der Normandie treu, die er regelmäßig mit Formationen variabler Geometrie unter dem Namen « La Maison illuminée » bereist. Hier lädt er uns mit einem Streichquartett und einer Sopranistin zu einer musikalischen, poetischen und sensiblen Reise durch die Jahrhunderte ein, von Purcell bis Satie, von Mozart bis Debussy, über Tschaikowsky, Schubert und Ravel. (Wieder-)Entdecken Sie

nuggets aus dem barocken, romantischen und vor allem impressionistischen Repertoire – Sallabergers berühmter « normannischer Touch » – in seltenen Arrangements, die sowohl Kenner zufriedenstellen als auch Neulinge begeistern werden.

