Eglise des Jésuites by night Molsheim, vendredi 16 août 2024.

Eglise des Jésuites by night Molsheim Bas-Rhin

A découvrir de nuit une des plus grandes églises d’Alsace

Découvrez la splendeur mystique de l’église des Jésuites de Molsheim la nuit.

Plongez dans une visite nocturne inoubliable, où les lumières tamisées révèlent la beauté architecturale et spirituelle de ce lieu sacré.

Laissez-vous envoûter par l’atmosphère saisissante et laissez votre âme s’élever dans cette expérience unique. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de découvrir l’église des Jésuites de Molsheim sous un nouveau

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16 21:00:00

fin : 2024-08-22 23:00:00

Rue Notre-Dame

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com

