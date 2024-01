Ensemble baroque de Rennes Eglise de Montgermont Montgermont, samedi 25 mai 2024.

Ensemble baroque de Rennes Concert à dédicaces Samedi 25 mai, 20h30 Eglise de Montgermont Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 8 € / Tarif sortir! : 4€ / Gratuit moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T21:30:00+02:00

À l’occasion de la fête des mères, l’Ensemble Baroque de Rennes vous présente sa propre fête, celle de toutes les femmes qui comptent ou ont compté : les mères, les amoureuses, les sœurs, les amies, les filles, les grandes, les petites…

Les musiciennes joueront des musiques qui ont célébré des reines et elles en profiteront pour glisser leurs clins d’œil et dédicaces personnelles.

Votez pour votre musique préférée et dédicacez-le !

Du 15/04 au 15/05, parmi une sélection en écoute sur le site de la mairie, vous pourrez dédicacer votre morceau préféré par des mots, une phrase, une anecdote… Les trois pièces les plus dédicacées seront interprétées et accompagnées de vos légendes, lors du concert.

Morag Johnston : violon baroque – Delphine Leroy : traverso – Delphine Le Gall : viole de gambe – Claude Meneux : clavecin

Eglise de Montgermont rue de rennes 35760 Montgermont Montgermont 35760 Ille-et-Vilaine Bretagne

saison culturelle montgermont concert