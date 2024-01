L’église de Cuy en lumières église de cuy Occagnes, vendredi 17 mai 2024.

Occagnes Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:00:00

fin : 2024-05-17

Venez découvrir l’intérieur et l’extérieur de l’église de Cuy, inscrite aux titre des monuments historiques. Ses parties extérieures romanes, son chœur, sa chair à prêcher, ses bénitiers, son autel et autres se pareront de leurs plus beaux habits de lumières.

église de cuy

Occagnes 61200 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par Conseil départemental de l’Orne