Eglise de Coulonces en lumières Vire Normandie, samedi 18 mai 2024.

Eglise de Coulonces en lumières Vire Normandie Calvados

16h00 histoire de l’église de Coulonces (bombardement et reconstruction)- projection et présentation par M.Chevereau (historien) à l’église de Coulonces.

17h30 témoignages des bombardements et de la reconstruction de l’église de Coulonces en présence des marraines des cloches.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 16:00:00

fin : 2024-05-18 19:00:00

Eglise Saint-Gilles de Coulonces

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie mairie.coulonces@virenormandie.fr

