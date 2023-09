XXXVème Rencontres de Violoncelle de Bélaye Eglise de Bélaye Bélaye, 3 août 2024, Bélaye.

Bélaye,Lot

Situé à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Cahors, Bélaye est un village médiéval de 220 habitants perché au-dessus d’un méandre du Lot et des vignobles de la vallée.

Une superbe vue, quelques vieilles pierres, une immense église; certes un but de promenade recherché, mais une école fermée, des commerces disparus; bref, un territoire marginalisé maintenu vivant par quelques agriculteurs, des résidents de plus en plus retraités ou secondaires et le passage des touristes estivaux.

C’est en 1987 que Camille Fauchie, alors maire de Bélaye, demande à Philippe Lagard de réfléchir aux possibilités de mettre en œuvre une manifestation durable susceptible de sortir le village de Bélaye d’un engourdissement prévisible. Une idée s’élabore : créer un événement culturel de très grande qualité en prenant en compte les infrastructures existantes, associer le site de Bélaye et ses environs à une activité artistique attractive s’inscrivant dans la durée. La musique, relativement peu présente, à l’époque, dans la vallée du Lot, s’impose. Le village de Bélaye se consacrera à un instrument : le violoncelle. Encore fallait-il trouver l’animateur de prestige susceptible de porter artistiquement le projet. C’est Pierre Bouteiller qui oriente Philippe Lagard vers Roland Pidoux, un des représentants les plus brillants de l’école française de violoncelle..

2024-08-03 fin : 2024-08-09 . 17 EUR.

Eglise de Bélaye Le Bourg

Bélaye 46140 Lot Occitanie



Located about 30 kilometers west of Cahors, Bélaye is a medieval village of 220 inhabitants perched above a meander of the Lot and the vineyards of the valley.

A superb view, a few old stones, a huge church; certainly a sought-after destination for walks, but a closed school, disappeared shops; in short, a marginalized territory maintained alive by a few farmers, residents more and more retired or secondary and the passage of the summer tourists.

In 1987, Camille Fauchie, then mayor of Bélaye, asked Philippe Lagard to think about the possibilities of implementing a lasting event that would bring the village of Bélaye out of its predictable numbness. An idea was developed: to create a cultural event of very high quality, taking into account the existing infrastructures, to associate the site of Bélaye and its surroundings with an attractive artistic activity that would last. Music, which was not very present at the time in the Lot valley, was a must. The village of Bélaye will devote itself to one instrument: the cello. But it was still necessary to find a prestigious animator who could artistically carry the project. It was Pierre Bouteiller who directed Philippe Lagard towards Roland Pidoux, one of the most brilliant representatives of the French cello school.

Situado a una treintena de kilómetros al oeste de Cahors, Bélaye es un pueblo medieval de 220 habitantes encaramado sobre un meandro del Lot y los viñedos del valle.

Una vista magnífica, unas cuantas piedras antiguas, una enorme iglesia; ciertamente un destino buscado para los paseos, pero una escuela cerrada, tiendas desaparecidas; en definitiva, un territorio marginado que se mantiene vivo gracias a unos pocos agricultores, residentes cada vez más jubilados o secundarios y al paso de los turistas de verano.

Fue en 1987 cuando Camille Fauchie, entonces alcalde de Bélaye, pidió a Philippe Lagard que pensara en las posibilidades de organizar un evento duradero que sacara al pueblo de Bélaye de su previsible adormecimiento. La idea era crear un evento cultural de alta calidad, teniendo en cuenta las infraestructuras existentes, y asociar el emplazamiento de Bélaye y sus alrededores a una actividad artística atractiva y duradera. La música, que no estaba muy presente en el valle de Lot en aquella época, era imprescindible. El pueblo de Bélaye se dedicó a un instrumento: el violonchelo. Todavía era necesario encontrar un líder de prestigio que fuera capaz de apoyar el proyecto artísticamente. Fue Pierre Bouteiller quien orientó a Philippe Lagard hacia Roland Pidoux, uno de los más brillantes representantes de la escuela francesa de violonchelo.

Bélaye liegt etwa 30 km westlich von Cahors und ist ein mittelalterliches Dorf mit 220 Einwohnern, das über einer Flussschleife des Lot und den Weinbergen des Tals thront.

Eine herrliche Aussicht, einige alte Steine, eine riesige Kirche, ein beliebtes Ausflugsziel, aber eine geschlossene Schule, verschwundene Geschäfte, kurzum eine Randregion, die von einigen Landwirten, immer mehr Rentnern oder Zweitwohnsitzern und Sommertouristen am Leben erhalten wird.

1987 bat Camille Fauchie, der damalige Bürgermeister von Bélaye, Philippe Lagard, über die Möglichkeiten nachzudenken, eine dauerhafte Veranstaltung zu organisieren, die das Dorf Bélaye aus seiner vorhersehbaren Erstarrung befreien könnte. Es entwickelte sich eine Idee: eine kulturelle Veranstaltung von sehr hoher Qualität unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktur zu schaffen, den Ort Bélaye und seine Umgebung mit einer attraktiven, langfristigen künstlerischen Aktivität zu verbinden. Die Musik, die zu dieser Zeit im Tal des Lot relativ wenig präsent war, bot sich an. Das Dorf Bélaye sollte sich einem Instrument widmen: dem Violoncello. Es musste jedoch noch ein angesehener Moderator gefunden werden, der das Projekt künstlerisch umsetzen konnte. Pierre Bouteiller war es, der Philippe Lagard an Roland Pidoux verwies, einen der brillantesten Vertreter der französischen Celloschule.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Cahors – Vallée du Lot