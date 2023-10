CONCERT VENTS DE PRINTEMPS Eglise Bellefontaine, 4 juin 2024, Bellefontaine.

Bellefontaine,Vosges

Le hautbois de Gabriel Pidoux est tel la mélodie chez Gounod : il « s’élève facilement et plane sans effort » (Paul Landormy), en particulier dans la musique de Mozart. Sous sa direction, l’Ensemble Orchestral créera la Danse des roseaux pour hautbois et ensemble à vents de Franck Natan, compositeur en résidence, dont on peut dire que la musique, comme celle de Gounod, « touche le sens d’abord, mais va jusqu’à l’âme. »

Un programme pour huit à dix instruments à vent, éblouissant de fraîcheur et de vitalité !. Tout public

Mardi 2024-06-04 20:00:00 fin : 2024-06-04 . 5 EUR.

Eglise

Bellefontaine 88370 Vosges Grand Est



Gabriel Pidoux?s oboe is like Gounod?s melody: it « rises easily and glides effortlessly » (Paul Landormy), especially in Mozart?s music. Under his direction, the Ensemble Orchestral will premiere Danse des roseaux for oboe and wind ensemble by composer-in-residence Franck Natan, whose music, like that of Gounod, « touches the senses first, but goes right to the soul

A program for eight to ten wind instruments, dazzling with freshness and vitality!

El oboe de Gabriel Pidoux es como la melodía de Gounod: « se eleva fácilmente y se desliza sin esfuerzo » (Paul Landormy), especialmente en la música de Mozart. Bajo su dirección, el Ensemble Orchestral interpretará la Danse des roseaux para oboe y conjunto de viento de Franck Natan, compositor residente, cuya música, como la de Gounod, « toca primero los sentidos, pero llega directamente al alma »

Un programa para ocho a diez instrumentos de viento, ¡deslumbrante de frescura y vitalidad!

Die Oboe von Gabriel Pidoux ist wie die Melodie bei Gounod: Sie « erhebt sich leicht und schwebt mühelos » (Paul Landormy), insbesondere in der Musik von Mozart. Unter seiner Leitung wird das Ensemble Orchestral den Schilfrohrtanz für Oboe und Bläserensemble von Franck Natan uraufführen, einem Komponisten in Residenz, von dem man sagen kann, dass seine Musik, wie die von Gounod, « zunächst den Sinn berührt, aber bis zur Seele vordringt. »

Ein Programm für acht bis zehn Bläser, das vor Frische und Vitalität blendet!

Mise à jour le 2023-08-07 par OT EPINAL ET SA REGION