Depuis une dizaine d’années, l’association départementale des Francas du Nord anime et participe à une dynamique de coopérations, d’échanges et de rencontres interculturelles en Franco-Allemand. La genèse du projet remonte au début des années 2010 grâce à l’opportunité pour des jeunes issus du quartier de Lille sud de rencontrer des jeunes Allemands dans le cadre d’un séjour sur une thématique de la « mémoire » (lien à la seconde guerre mondiale).

La qualité des projets menés avec le partenaire Volksbund a permis depuis, de faire évoluer ce projet de rencontre au fil des années tout en prenant en compte les notions de participation, d’échange de valeurs et de transmission de la mémoire.

Les richesses de ces rencontres ont tout naturellement amené les jeunes à échanger sur des thématiques qui les touchaient :

 L’histoire collective

 La construction de l’Europe

 La relation entre les peuples

 La lutte contre la xénophobie

 La paix et comment construire ensemble une paix durable

La dernière rencontre a déclenché une réflexion supplémentaire au regard des échanges, et l’une des thématique centrale en 2024 sera « le colonialisme ». Pendant des siècles ce phénomène a marqué les relations internationales entre les continents et les États, de nombreux pays européens se sont enrichis grâce à l’exploitation et au commerce. Le mépris des autres peuples et des cultures ont été légitimés par la religion et la race. Ses ombres sont encore perceptibles aujourd’hui, mais la confrontation avec l’héritage colonial ne progresse que lentement.

Les questions que le groupe de jeunes aura à se poser seront :

– Quel rôle joue le colonialisme dans la culture du souvenir actuelle ?

– Quelles sont les initiatives qui s’engagent pour le travail de mémoire et la décolonisation ?

– Comment traite-t-on les monuments et les noms de rue ?

À Hambourg, durant la première semaine de la rencontre, les jeunes auront la possibilité de voir certaines traces visibles du colonialisme allemand. Dans le nord de la France, nous explorons les conséquences du colonialisme pendant la Première Guerre mondiale en visitant des tombes de guerre. Lors d’activités communes, nous nous demandons comment chacun d’entre nous peut contribuer à construire un avenir juste.

Nous découvrirons nos points communs et nos différences, nous réfléchirons à la manière dont nous nous imaginons une cohabitation respectueuse.

Du 15 au 26 juillet 2024, 12 jeunes adolescents des Francas du Nord accueilleront et vivront un séjour d’échange avec 12 jeunes adolescents allemands.

Cette rencontre se déroulera en région « Hauts de France » du 21 au 26 juillet 2024 et en Allemagne, région « Basse-Saxe et districts du Schleswig-Holstein» du 15 au 21 juillet 2024.

