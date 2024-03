Écrire comme les écoliers d’autrefois Médiathèque Maurice Genevoix Orléans, mercredi 17 avril 2024.

Écrire comme les écoliers d’autrefois Aujourd’hui pour écrire les écoliers utilisent des stylos à bille. Auparavant, l’écriture se faisait à l’encre et au porte-plumes et exigeait soin et application. Mercredi 17 avril, 15h00 Médiathèque Maurice Genevoix Sur inscription au 02 38 68 45 45.

La médiathèque Maurice Genevoix invite les enfants à venir écrire aux porte-plumes et à l’encre comme les écoliers d’autrefois.

Sur inscription au 02 38 68 45 45.

À partir de 8 ans.

Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 68 45 45

gratuit