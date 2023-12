Visite guidée : Le village de Douelle Ecole primaire Douelle, 4 décembre 2023, Douelle.

Douelle,Lot

Le village de Douelle

Le long des belles rives du Lot, arpentez le village de Douelle au patrimoine séculaire, dans les pas de la riche bourgeoisie marchande du 13éme siècle, des soldats de la guerre de Cent Ans, ou bien des bateliers, tonneliers et verriers qui ont animé ses marchés et ses rues. Mais le décor ne s’arrête pas à ce glorieux passé, la fresque d’un artiste local et le pont suspendu le prouvent amplement..

2024-04-06 15:00:00 fin : 2024-04-06 17:00:00. EUR.

Ecole primaire

Douelle 46140 Lot Occitanie



The village of Douelle

Along the banks of the River Lot, stroll through the centuries-old village of Douelle, in the footsteps of the wealthy merchant bourgeoisie of the 13th century, the soldiers of the Hundred Years War, or the boatmen, coopers and glassmakers who enlivened its markets and streets. But the scenery doesn’t stop at this glorious past, as the fresco by a local artist and the suspension bridge amply prove.

El pueblo de Douelle

A lo largo de las hermosas orillas del río Lot, pasee por el pueblo centenario de Douelle, siguiendo los pasos de la rica burguesía mercantil del siglo XIII, de los soldados de la Guerra de los Cien Años y de los barqueros, toneleros y vidrieros que animaban sus mercados y calles. Pero el paisaje no se detiene en este glorioso pasado, como demuestran ampliamente el fresco de un artista local y el puente colgante.

Das Dorf Douelle

Entlang der schönen Ufer des Lot können Sie durch das Dorf Douelle mit seinem jahrhundertealten Erbe streifen und in die Fußstapfen der reichen Kaufmannsbourgeoisie des 13. Jahrhunderts, der Soldaten des Hundertjährigen Krieges oder der Schiffer, Böttcher und Glasmacher treten, die die Märkte und Straßen belebt haben. Die Szenerie endet jedoch nicht mit dieser glorreichen Vergangenheit, wie das Fresko eines lokalen Künstlers und die Hängebrücke hinreichend beweisen.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie