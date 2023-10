A simple space Ecole de Musique de Carquefou Carquefou, 16 avril 2024, Carquefou.

Cirque à partir de 6 ans.

Sept acrobates australiens auréolés de prix internationaux poussent sans retenue leurs limites physiques dans une performance à la fois intense, fragile et ludique. Par un dispositif scénique au plus proche des artistes, le public est immergé au cœur de l’effort et peut percevoir chaque souffle. Un moment d’exception !

Gravity & Others Myths

Représentation Hors les murs – Les Renaudières/Auditorium de l’Ecole de Musique de Carquefou

Ecole de Musique de Carquefou 9 allée aimée Antoinette Camus Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}]

