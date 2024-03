Eco Race : les véhicules décarbonés, électriques, solaires et hydrogènes en course ! Circuit d’Albi Le Sequestre, jeudi 23 mai 2024.

Eco Race : les véhicules décarbonés, électriques, solaires et hydrogènes en course ! Les énergies renouvelables sont d’actualité, y compris sur le circuit qui accueillera à nouveau cette compétition de véhicules solaires et électriques. 23 – 25 mai Circuit d’Albi entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T10:00:00+02:00 – 2024-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T19:00:00+02:00

Circuit d’Albi 81990 Le Séquestre Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie 05 63 43 04 04 https://www.circuit-albi.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://albiecorace.com »}]