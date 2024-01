Bergeries en Ville : Atelier du Mercredi : Plantes aromatiques et médicinales Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon, mercredi 24 avril 2024.

Bergeries en Ville : Atelier du Mercredi : Plantes aromatiques et médicinales Atelier sur les 5 sens – Fabrication de Tisane Mercredi 24 avril, 16h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi 10 euros/enfant

Dans le potager, les enfants partiront à la découverte des plantes aromatiques, condimentaires, et médicinales. Dans ce carré des simples, ils apprendront à les identifier, à connaitre leurs usages et à savoir quelle partie de la plante utiliser. Goût et senteurs sont au rendez vous de cet atelier qui s’achève par la réalisation d’un carnet ou la fabrication d’un sachet de tisane.

Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Plantes aromatiques odeurs