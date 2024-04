Éclats – Exposition de de Sophie Keraudren-Hartenberger et de Gaelle Cressent Atelier (L’) Nantes, mercredi 27 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-27 13:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre

Faire scintiller les étoiles, inverser le jour et la nuit, changer le plomb en or…Gaëlle Cressent et Sophie Keraudren-Hartenberger se font alchimistes pour nous révéler ce qui apparaît au premier regard. Gaëlle intervient sur des objets obsolètes, questionne la disparition et l’apparition des images, Sophie s’inscrit dans une quête d’exploration. Ses pièces questionnent l’infiniment grand dans l’infiniment petit par des dispositifs de révélation, augmentés d’une esthétique de laboratoire. Reflets, distorsions, éclats de la matière ne sont plus des obstacles à la vision. Ils en sont la condition. Exposition du 22 mars au 28 avril 2024 :du mardi au samedi de 13h à 19hdimanche de 11h à 13h30 et de 14h30 à 18hFermée lundi et jours fériés

Atelier (L’) Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 40 41 65 50