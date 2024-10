Echoppes d’automne La Maison Zabaldu Anglet, samedi 12 octobre 2024.

Echoppes d’automne

La Maison Zabaldu 12 allée Mouesca Anglet Pyrénées-Atlantiques

la Maison Zabaldu vous ouvre ses portes pour de nouvelles Echoppes d’automne, des temps de rencontre et d’échange avec le public et entre créateurs.

Et l’occasion pour vous, peut-être, de trouver de beaux cadeaux…

Au programme

– Exposition-vente avec 14 artisans d’art créateurs ébéniste, céramistes, abajouriste, couturière, émailleuse sur métal, graveur, bijoutier, maroquinière, sculpteurs métal, menuisier d’art et tisserande.

– Rencontre avec les artisans présents durant tout le week-end.

– Expo “jeune talent” désormais, les Echoppes font place à de tout jeunes créateurs. Cette fois, c’est François Delaunay et ses créatures de métal…

– Ateliers jeune public.

– Pour les tout petits de quoi dessiner, colorier… en accès libre.

Samedi de 15h à 19h (+ apéro en musique de 19h à 21h avec Pierre Delaunay musiques traditionnelles d’Europe).

Dimanche de 11h à 18h. 0 EUR.

