Stage Aïkido d’un maître Zen Aïkidoï Dojo » Kobayashi Hirokazu no takara « . Échassières, vendredi 1 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 15:00:00

fin : 2024-03-17 13:00:00

Etudier l’efficacité et la non-violence active , acquérir une bonne santé, un dynamisme, une présence bienveillante et vigilante, … dans une atmosphère calme et ressourçante dans un lieu magnifique et simple. Un enseignement original et d’actualité.

Dojo » Kobayashi Hirokazu no takara « . 1, chemin de Pont Benay

Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes marie.savary@aikidoi.org



