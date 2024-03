Echappée Verte 7/12 ans La Grande Noé Treillières Treillières, lundi 22 juillet 2024.

Echappée Verte 7/12 ans dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 juillet – 2 août La Grande Noé Treillières 600

Début : 2024-07-22T14:00:00+02:00 – 2024-07-22T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-02T00:00:00+02:00 – 2024-08-02T14:00:00+02:00

Amoureux, amoureuse de la nature, des animaux et de l’artisanat tu as trouvé la colo qu’il te faut ! Viens nous retrouver à Treillères, près de Nantes, sur une ancienne Zone A Défendre aujourd’hui légalisée.

Le lieu et les environs

Sur le territoire de l’ancienne ZAD de Notre Dame des Landes aujourd’hui légalisée notre camp sera installé dans un champ spécialement aménagé pour accueillir des colos ! À l’ombre des arbres qui poussent partout sur le terrain, on imagine facilement des cabanes, des grands jeux, des feux de camp et des nuits à la belle étoile. Comme chaque année, le terrain a un peu changé, si tu reviens c’est pareil mais pas tout à fait pareil, on a travaillé cette année encore sur de nouvelles structures de toilettes sèches, de douches chauffées et de décoration du grand dôme géodésique.

L’idée ? S’approprier le terrain pour se créer ensemble des jolis souvenirs et apprendre de nouvelles choses ! Parce que c’est un lieu qui offre plein de possibilités et de découvertes de savoirs faire artisanaux anciens (forge, boulangerie au levain, travail de la terre…).

Comme sur toutes les colos de la Bidouillerie, tu vas dormir dans des grandes tentes et le grand dôme servira de ludothèque (avec des jeux qu’on a choisi et qu’on aime), de bibliothèque (avec des grandes ou des petites histoires à lire seul ou à plusieurs, des livres de science, des BD, et même des manuels de construction), de coin calme pour faire des coloriages, des perles ou des siestes dans les fauteuils tout mous. Pour le reste, on travaille encore, du coup c’est une surprise ?

Les activités

Les adultes ont des idées mais créer ensemble c’est toujours mieux ! Dans cet espace qui ne ressemble à aucun autre, tu pourras découvrir la nature avec des balades sur les sentiers, des champs pour faire des grands jeux, et des animaux qui passent de temps en temps avec de la chance (des salamandres, des hérissons mignons,…) ou aller voir ceux qui habitent sur le lieu (moutons, chevaux…).

Nous t’attendons pour organiser des veillées déguisées, se raconter des contes de la forêt et cuisiner de bons plats (qu’on va choisir ensemble) avec les produits de la ferme et plein d’autres aventures. On pense que les vacances c’est aussi pour se reposer, bouquiner, prendre soin de soi et des autres et on met des espaces à disposition pour ça. Et pour décider ensemble il y aura aussi des temps pour se dire ce qui va ou pas, s’organiser, répartir les tâches quotidiennes (cuisiner, faire le ménage…). Prends avec toi tes idées, ce que tu aimes faire, on prendra le temps de se partager tout ça.

