Echappée Verte 14/17 ans La Grande Noé Treillières Treillières, dimanche 4 août 2024.

Echappée Verte 14/17 ans dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 4 – 15 août La Grande Noé Treillières 600

Cap sur le territoire de l’ancienne ZAD de Notre Dame des Landes aujourd’hui légalisée, notre camp sera installé dans un champ spécialement aménagé pour accueillir des colos !

Le lieu et les environs

Comme chaque année, le terrain a un peu changé, si tu reviens c’est pareil mais pas tout à fait pareil, on a travaillé cette année encore sur de nouvelles structures de toilettes sèches, de douches chauffées et de décoration du grand dôme géodésique. Nous serons hébergés en tentes collectives, avec une ou deux autres personnes. Il y a une tente infirmerie, un coin cuisine, des barnums en cas de pluie.

Le camp est entouré de champs pour faire des grands jeux, de sentiers pour se balader, et de lieux ou tu peux découvrir des artisan.es (travail de la forge, boulangerie au levain, travail de la terre..).

À proximité il y a des lieux de maraîchage, auxquels il est possible de participer, qui nous permettent de manger local et bio ! On est éloignés des éclairages publics et de la pollution lumineuse, alors les soirées à la belle étoile autour du feu de camp deviennent magiques.

Les activités

On pense que les vacances sont toujours mieux quand on les décide ! Les personnes encadrantes ont plein d’idées et de compétences mais on tient à ce que chacun.e trouve sa place sur le séjour. Il y aura donc des temps pour se dire ce qui va ou pas, s’organiser, se répartir les tâches et proposer des activités. On pense que les vacances c’est aussi un moment pour se reposer et prendre soin de soi et des autres. Il y a de l’ombre, des fauteuils confortables, c’est possible de ne rien faire, chiller dans les hamacs, se raconter des trucs, lire, faire des bracelets…

Le programme de la journée est décidé collectivement en fonction des envies, des besoins, des chantiers de bricolage… L’occasion de laisser s’exprimer tes envies et de faire ce qu’il te plaît ! Le lieux offre plein de possibilités, on l’a d’ailleurs beaucoup construit avec les jeunes à travers les chantiers des deux dernières années.

On a l’habitude de proposer des chantiers de bricolage sur ce terrain avec du matériel à disposition. Si tu veux apprendre à utiliser des outils avec des personnes qui peuvent t’aider sur un projet, c’est l’occasion !

Le camp est aussi organisé pour que tu puisses participer si tu le souhaites à la cuisine et au choix du menu, l’occasion de découvrir les produits bios et locaux de la région, ou de cuisiner en proposant tes spécialités ! Il y a de quoi organiser des soirées jeux, des déguisements pour préparer des défilés improbables, des sentiers de randonnées, des hamacs et des fauteuils tout mous pour faire des siestes, des livres qu’on adore (et les ados aussi) L’équipe d’animation sera là pour proposer des idées et se laisser embarquer dans des projets fous !

