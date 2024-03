ÉCHANGES DE PLANTS L’AGROFORESTERIE Prémian, samedi 13 avril 2024.

ÉCHANGES DE PLANTS L’AGROFORESTERIE Prémian Hérault

14h-16h Échange de plants et de graines. Participation du réseau des Jardiniers du Parc

16h30-18h Conférence par Delphine et Daniel de La Forêt Jardinée à St Etienne d’Albagnan

18h30 Projection La puissance de l’arbre de Jean-Pierre Duval

Cycle D’une Vallée à l’Autre, thème Rêver Grand , en partenariat avec Échos-ci, Échos-là

14h-16h Échange de plants et de graines. Participation du réseau des Jardiniers du Parc

16h30-18h Conférence par Delphine et Daniel de La Forêt Jardinée à St Etienne d’Albagnan

18h30 Projection La puissance de l’arbre

de Jean-Pierre Duval

2020 | 90’ | France | Documentaire | Museo Films

Les arbres de vie, de l’enfance, du quotidien, des grands paysages ; ils peuplent le sol et font partie intégrante du vivant, au même titre que l’être humain et les animaux. La puissance de l’arbre est une invitation à porter un regard neuf sur ces colosses végétaux que sont nos vieux arbres.

Rencontre avec Jean-Pierre Duval, réalisateur.

Cycle D’une Vallée à l’Autre, thème Rêver Grand , en partenariat avec Échos-ci, Échos-là (autres dates 2 février, 1er mars, 23 mars, 31 mai) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13

D908 Place Maurice Amans

Prémian 34390 Hérault Occitanie aufildesarts.x@neuf.fr

L’événement ÉCHANGES DE PLANTS L’AGROFORESTERIE Prémian a été mis à jour le 2024-03-22 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC