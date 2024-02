Echange de plantes Jardin Botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz, mercredi 8 mai 2024.

Echange de plantes Jardin Botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Comme deux fois par an vous apporterez vos merveilles et vous échangerez à la fois du végétal, de la science et de l’amitié. Toutes les plantes ligneuses ou herbacées peuvent être échangée plantes d’intérieur comme d’extérieur, graines, boutures, plantules d’espèces végétales ornementales et sauvages ainsi que les espèces légumières et fruitières. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 09:00:00

fin : 2024-05-08 13:00:00

Jardin Botanique Littoral 31 rue Gaëtan Bernoville

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ladjb.pjovet@gmail.com

L’événement Echange de plantes Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2024-02-06 par Office de Tourisme Pays Basque