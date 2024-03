Echange avec Chauvigny Chauvigny Chauvigny, lundi 22 avril 2024.

Echange avec Chauvigny Echanges de jeunes de 11 à 17 ans entre 2 communes françaises pour favoriser la découverte d’un nouveau territoire et de nouvelles activités. 22 – 26 avril Chauvigny sur inscription en maison de quartier de Gravelines à partir de fin mars. pour les collègiens. tarif à définir (150€ maximum)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T06:00:00+02:00 – 2024-04-22T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T10:00:00+02:00 – 2024-04-26T22:00:00+02:00

Le but du projet est de créer un échange de jeunes entre les communes de Gravelines et Chauvigny.

Les jeunes du Nord se déplacerons à Chauvigny en Avril et l’inverse se fera en Juillet.

L’objectif est de permettre aux jeunes de découvrir une nouvelle région, des activités qu’ils ne peuvent pas pratiquer près de chez eux.

Il pourront ainsi créer du lien avec des jeunes de leur âge qui pourront leur proposer des activités que eux pratiquent.

Au programme sont prévu: une journée au Futuroscope et des activités sportives de nature.

Logement en camping et réalisation des repas par les jeunes afin de développer l’acquisition de l’autonomie.

Lorsque les jeunes de Chauvigny viendront à Gravelines, de nombreuses activités nautiques sont prévues puisque ce sont des activités qu’ils ne connaissent pas.

Pour mener à bien ces deux séjours, les jeunes seront mis à contribution afin de créer le planning et d’être impliqués durant plusieurs mois sur un projet à long terme qui pourra peut-être permettre de développer d’autres projets dans les mêmes objectifs.

Chauvigny rue fontaine 86300 Chauvigny Chauvigny 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0328518230 »}] Camping municipal de la commune

echanges sportif