EAST SIDE FUNK La Marbrerie Montreuil, vendredi 12 avril 2024.

Le vendredi 12 avril 2024

de 22h00 à 04h00

.Tout public. payant Early bird : 12 EUR

Sur place : 18 EUR

Prévente : 15 EUR

LIVE ET DJ SET FUNK

EAST SIDE FUNK, c’est le nouveau rendez-vous incontournable des funkateers de l’Est parisien dans le cadre exceptionnel de La Marbrerie à Montreuil. Une soirée au format inédit et extended de 22 à 4h, mêlant un énorme live à l’heure du clubbing et des DJ sets fracassants.

Cette promesse de funk à profusion est assurée par une alliance détonante : ECHOES OF, la plus grosse machine funk parisienne de ces dernières années et FUNKY FRENCH LEAGUE, le collectif de DJ’s funk incontournable du moment !

Le concept : Un live incandescent en 2 sets et en peaktime par les 9 trublions d’Echoes Of qui rendent hommage aux plus grandes villes américaines du funk, encadré par les DJ sets de La Funky French League qui assure la fusion dancefloor sans descendre en pression !

Pour cette 1ère édition, Echoes Of met à l’honneur les répertoires emblématiques 70/80 des villes de Philadelphia et Atlanta ! La Funky French League nous envoie son émissaire disco funk le plus sexy et international, Young Pulse !

★ TIMETABLE ★

– 22h-23h15 : warmup DJ set FFL

– 23h15-00h : Echoes Of Atlanta

– 00h-1h : DJ set FFL

– 1h-2h : Echoes Of Philadelphia

– 2h-4h : DJ set FFL

★ ECHOES OF ★

Echoes Of est l’une des plus grosses machines funk actuelles de la scène française. En 8 ans de concerts incessants, ils se sont fait une incroyable entre Paris et Londres avec leur résidence Funk & The City au New Morning et la South London Soul Train Party au Bussey Building.

Grâce à leur concept inédit d’hommage aux villes américaines du Funk, ils font sonner en live comme personne les répertoires emblématiques des années 70-80 venant de Detroit, Washington, Dayton, Chicago, Los Angeles, Philadelphia, Minneapolis. Pour chaque ville, un répertoire, une esthétique et un un chanteur qui prend les commandes de sa ville et en devient l’ambassadeur.

Le groupe à aussi monté un spectacle inédit, ECHOES OF PRINCE, véritable Opéra-funk et tribute to The Purple One dont est sorti une série-concert et un maxi de covers et de remixes sur le label Funky French league.

Ils ont aussi collaboré avec certains artistes boogie funk emblématiques des années 80 comme HOWARD JOHNSON, JUNIOR GISCOMBE lors de leurs tournées européennes et devient même Echoes Of A New Dawn Orchestra lorsqu’il s’agit d’accompagner le duo culte d’acid jazz, KYOTO JAZZ MASSIVE dont il devient la formation principale depuis 2022 dans de nombreux clubs et festivals. La saison 2023-24 marquera le début d’une nouvelle ère pour ECHOES OF avec la sortie de plusieurs compositions originales sur divers labels comme CHUWANAGA, des collaborations avec KYOTO JAZZ MASSIVE, mais aussi la nouvelle émanation d’ECHOES OF, aka JEROBOAM, qui vient de voir le jour sur le label de Danilo Plessow, SPACE GRAPES, avec 2 maxis vinyles à succès sortis en décembre 2022 et septembre 2023. Un album est prévu début 2025 !

★ FUNKY FRENCH LEAGUE ★

Funky French League est un collectif de DJs / producteurs intergénérationnel, issus de cultures diverses, du hip-hop à la musique électronique). Ses membres sont Young Pulse, DJ Asko, Woody Braun, Monsieur Willy, Arthur Chaps, Uncle T.

Local et international, tout y passe, tant qu’on sent le naturel, le charme du fait main. À leur manière, ils défendent un certain flow, font une ode à l’humain. Bien plus qu’un style musical, ils soutiennent un état d’esprit : « la fête », la danse, le mélange des gens et des genres.

Funky French League (ou F.F.L.) contribue à l’essor de la culture funk et disco, depuis plus de 5 ans : Compilations Frenchy But Funky (Warner Music) et Boogie Land chez Panthéon (Universal Music) Production de remixes pour des acteurs majeurs du patrimoine de la chanson française (Françoise Hardy, Sheila, Etienne Daho, Julien Clerc, Véronique Sanson…) Sortie chaque mois sur leur label Funky French League Records Shows mensuels sur Radio Meuh, et Tsugi Radio.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

