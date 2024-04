Dusty dandy L’INCONNUE Talence, jeudi 11 avril 2024.

Dusty dandy Pour les plus curieux·ses, L’INCONNUE vous propose une immersion furtive et unique dans un projet de médiation culturelle. Jeudi 11 avril, 19h00 L’INCONNUE gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T19:00:00+02:00 – 2024-04-11T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-11T19:00:00+02:00 – 2024-04-11T22:00:00+02:00

Le temps d’un concert, venez vous faufiler dans notre club et découvrir un des multiples projets de médiation de L’INCONNUE en compagnie des artistes intervenants et des participant·e·s du projet.

En première partie de soirée, découvrez la création des élèves de 4e du collège Jean Moulin du Bouscat. Durant plusieurs heures d’atelier avec Matt Bohers alias Dusty Dandy, les élèves ont pu écrire et composer leur propre chanson. A découvrir sur scène ce jeudi 11 avril !

Dusty Dandy c’est un one man band au croisement du blues électrique et du garage des sixties, enrobé d’une touche de grunge fiévreux.

Principalement inspiré par Leadbelly, Hasil Adkins, les MC5, Brian Jones, ainsi que le Gun Club et Mudhoney, Dusty Dandy promet un one man show éclectique

L’INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/ »}]

mediation culturelle concert