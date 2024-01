LES TIT’ZISTOIRES – DURTAL Médiathèque La Mosaïque Durtal, mercredi 7 février 2024.

LES TIT’ZISTOIRES – DURTAL Médiathèque La Mosaïque Durtal Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 10:30:00

fin : 2024-02-07 11:00:00

Plongez dans l’univers des livres pour les tout-petits et redécouvrez le plaisir de lire ensemble

Compagnie Fénémone

À l’aide d’objets, de petits sons et de comptines revisitées, la raconteuse d’histoires Catherine Décou invite son jeune public à découvrir l’univers des albums et les amène à vivre une première expérience de spectateurs en douceur.

Cette animation destinée aux 0-4 ans est un moment de partage autour d’histoires, un éveil au langage, aux sons, à la musique des mots et aux images, une ouverture sur l’imaginaire.

Public 0-4 ans

Durée 30 min. | GRATUIT

Pensez à réserver reservationculturelle@ccals.fr

.

Médiathèque La Mosaïque 4 ter Rue de Paris

Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire reservationculturelle@ccals.fr



