Duo Yaping Wang et Andy Emler Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, samedi 23 mars 2024.

Duo Yaping Wang et Andy Emler Toujours en quête de nouveaux timbres et sonorités, Andy Emler rencontre Yaping Wang, virtuose du Yanqing. Une alliance entre tradition et exploration musicale. Samedi 23 mars, 19h00 Le Comptoir 16€

Début : 2024-03-23T19:00:00+01:00 – 2024-03-23T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T19:00:00+01:00 – 2024-03-23T21:00:00+01:00

Toujours en quête de nouveaux timbres et sonorités, cette rencontre avec Yaping Wang, virtuose du Yanqing, est un chemin oscillant entre le répertoire traditionnel, la musique contemporaine et la musique improvisée, Un nouveau challenge de composition : créer une symbiose entre les cultures

Les créations artistiques reposent souvent sur de belles rencontres ; c’est en partageant un moment improvisé avec Yaping Wang qu’Andy Emler a le déclic. Des séances de travail régulières, en séances d’enregistrement aux studios Sextan, ces deux virtuoses tracent petit à petit leur “futur chemin.

Soutien DRAC IdF conventionnement 2023-2024-2025

Le Comptoir 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France

Jazz Musique improvisée

©Diane Smithers / Remi Angeli